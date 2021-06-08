KASTAMONU - Bakan Kasapoğlu, "Atatürk ve İstiklal Yolu Yürüyüşü"ne katıldı

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Atatürk ve İstiklal Yolu Yürüyüşü"ne katıldı.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Atatürk ve İstiklal Yolu Yürüyüşü"ne katıldı.

Kurtuluş Savaşı'nda İnebolu Limanı'na gelen silah ve cephanenin Anadolu'ya sevk edildiği güzergahta düzenlenen "Atatürk ve İstiklal Yolu Yürüyüşü"nün açılış törenine katılan Bakan Kasapoğlu, daha sonra elinde Türk bayrağı ile yürüyüşte yer aldı.

Ellerinde Türk bayraklarıyla Türk Ocakları önünden başlayan yürüyüşe katılanlara şehir merkezinden geçerken vatandaşlar tarafından konfeti ve çiçekler atıldı.

Bakan Kasapoğlu, yaklaşık 2 kilometre yürüdükten sonra Mustafa Kemal Paşa Caddesi'nde yürüyüşçülerle vedalaştı. İstiklal Yolu güzergahında 4 gün sürecek 95 kilometrelik yürüyüş, 11 Haziran Cuma günü Kastamonu'da sona erecek.

Yürüyüşe, Bakan Kasapoğlu'nun yanı sıra Kastamonu Valisi Avni Çakır, AK Parti Kastamonu Milletvekili Metin Çelik, Kastamonu Belediye Başkanı Galip Vidinlioğlu, İnebolu Belediye Başkanı Mustafa Huner Özay ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgür Alantor