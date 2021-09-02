Bakan Karaismailoğlu'nu dondurmacıda sıra beklerken gören vatandaşlar şaşkına döndü
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Bakan Karaismailoğlu'nu dondurmacıda sıra beklerken gören vatandaşlar şaşkına döndü

Haberler.com / Emre İliksiz - Haberler | Güncel

Sinop'ta bir dondurmacı önünde sıra bekleyen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, kendisini şaşkınlıkla fark eden vatandaşlarla sohbet etti. O anlar çevredekiler tarafından cep telefonuyla kaydedilerek sosyal medyada paylaşıldı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Sinop'ta bir dondurmacı önünde sıra beklerken görüntülendi. Yanlarında bakan olduğunu fark eden vatandaşlar şaşkınlığını gizleyemedi.

SIRADA BEKLERKEN VATANDAŞLARLA SOHBET ETTİ

Kendisini sırada beklerken gören vatandaşlarla bir süre sohbet eden Karaismailoğlu'nun o anları çevredekiler tarafından cep telefonuyla kaydedildi. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler kısa zamanda gündem oldu.

YANLARINDA BAKANI GÖRÜNCE ŞAŞIRDILAR

Bakanı gördüğü için oldukça şaşkın olduğu gözlemlenen vatandaşlar "Dondurmacı sırasında beklerken yanımızda bakan olduğunu fark ettik, sürpriz oldu" ifadelerini kullandı.

Bakan Karaismailoğlu'nu dondurmacıda sıra beklerken gören vatandaşlar şaşkına döndü
Emre İliksiz
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Bakan Karaismailoğlu'nu dondurmacıda sıra beklerken gören vatandaşlar şaşkına döndü - Haberler
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