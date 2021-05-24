Son dakika haberleri | Bakan Karaismailoğlu'ndan Çankırı'nın ilçelerine ziyaret

Son dakika haberleri... Bakan Karaismailoğlu'ndan Çankırı'nın ilçelerine ziyaret Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Çankırı programı kapsamında ilçeleri de ziyaret etti.