Bakan Karaismailoğlu milli tren için tarih verdi
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Bakan Karaismailoğlu milli tren için tarih verdi

- Bakan Karaismailoğlu milli tren için tarih verdi Milli elektrikli tren setleri 30 Ağustos'ta test için raylara inecek Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu: "30 Ağustos'ta bir tören yapıp ray testlerine ve yol testlerini yapmaya başlayacağız" Sakarya'da yerli ve milli sermaye...

15.06.2020 21:56 | Son Güncelleme: 15.06.2020 22:02

- Bakan Karaismailoğlu milli tren için tarih verdi

Milli elektrikli tren setleri 30 Ağustos'ta test için raylara inecek

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu:

"30 Ağustos'ta bir tören yapıp ray testlerine ve yol testlerini yapmaya başlayacağız"

SAKARYA - Sakarya'da yerli ve milli sermaye ile üretilen Yüksek Hızlı Trenin raylara 30 Ağustos tarihinde ineceğini belirten Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "29 Haziran'da tekrar buraya geleceğiz bütün arkadaşlarımız ile birlikte fabrika testlerine başlayacağız. Bunun devamında 30 Ağustos'ta bir tören yapıp ray testlerine ve yol testlerini yapmaya başlayacağız. Akabinde de bu yıl içerisinde de işletmeye alıp yolcu taşımaya başlayacağız "dedi.

Türkiye Vagon Sanayisi Anonim Şirketinde üretilen milli elektrikli tren seti maksimum hızı 160 kilometreye ulaşıyor. 2013 yılında alınan kararla milli elektrikli tren setlerini üretmek için görevlendirilen TÜVASAŞ, yılda 240 adet alüminyum gövdeli araç üretmek için hazır duruma geldi. Milli elektrikli tren setlerinin yapım aşamalarını yerinde inceleyen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, yaptığı inceleme sonrasında yerli ve milli sermaye ile üretilen Yüksek Hızlı Tren'in raylara 30 Ağustos tarihinde ineceğinin müjdesini verdi.

Milli Treni inceleyen Bakan Karaismailoğlu daha sonrasında açıklamalarda bulunarak, "Ülkemiz için, Sakarya için çok önemli bir gündemin arifesindeyiz. İlk defa ülkemizde yerli ve milli elektrikli tren setinin son aşamalarına şahitlik ediyoruz. İnşallah en kısa zamanda raylara indirip testlere başlayıp yolcu taşıyacağız. Proje kapsamında ilk alt yapıyı kurduk. Trenimizin alüminyum gövde üretim, boyama, kumlama tesisleri 2019 yılında devreye alındı. Milli Elektrikli tren setlerimizin işletme hızı 160 kilometre. Ayrıca saatte 225 kilometre hıza ulaşabilecek ve vatandaşa konforlu ulaşım hizmeti sağlayacak yerli hızlı tren için çalışmalarımız çok hızlı bir şekilde devam ediyor. AR-GE'deki genç arkadaşlarımız bu konuya odaklandılar. Tedarikçilerimiz yerlidir. Milli trenimiz sanayimizin gelişmesinde lokomotif görevi üstlenmiştir. Yeni trenimizde yolcu güvenliği ve konforu önceliği var. Bir setin toplam koltuk sayısı 324'tür. Bunların ikisini engelli yolcularımız için ayırdık. Engelli yolcular için özel bölümlerde olacak trende. Güvenliği sağlama, otomatik durdurma, tam otomatik iklimlendirme ve kamera sistemleri ile donattık trenimizi. Maliyetlerimizi daha da aşağı çekmek için çalışmalarımız devam ediyor" dedi.

Gece gündüz demeden çalışıldı

Salgın sürecinde, çalışanların sağlığını ön plana alarak çalışmaların gece gündüz devam ettiğini aktaran Bakan Adil Karaismailoğlu, "Korona virüs salgını kapsamında gece gündüz demeden tedbirlerimizi aldık öngörüyle çalıştılar. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak şantiyelerimiz ve bakanlıklarımızda Sağlık Bakanlığının önerileri doğrultusunda, çalışan arkadaşlarımızın sağlığını ön plana alarak çalışmalarımız devam etti. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde son 18 yılda demir yollarında milli sanayinin oluşması için çok önemli adımlar attık, çok daha önemli adımlar atacağız. Demiryolu sektöründe tasarımdan uygulamasına güvenliğinden konforuna kadar her bir parçası ve süreciyle milli tren yapmanın gururunu yaşıyoruz" diye konuştu.

30 Ağustos'ta ray ve yol testleri başlıyor

Bakan Karaismailoğlu, "Yerli milli tren projemiz markalaşma ve ihraç etme hedeflerimizin en önemlilerindendir. Kara, hava, deniz yollarımızla birlikte ulaşım notlarıyla bizlere hedef gösteren, yüreklendiren, desteklerini bizden hiç ayırmayan Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyoruz. Milli tren için çalışan herkese teşekkür ediyor bize bu milli gururu yaşattılar. İnşallah 29 Haziran'da tekrar buraya geleceğiz bütün arkadaşlarımız ile birlikte fabrika testlerine başlayacağız. Bunun devamında 30 Ağustos'ta bir tören yapıp ray testlerine ve yol testlerini yapmaya başlayacağız. Akabinde de bu yıl içerisinde de işletmeye alıp yolcu taşımaya başlayacağız" ifadelerini kullandı.

Bakan Karaismailoğlu milli tren için tarih verdi

Kaynak: İHA

Manşet

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