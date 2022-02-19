Bakan Karaismailoğlu, 1915 Çanakkale Köprüsü üzerinden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı aradı

Çanakkale Köprüsü'nün açılışı için geri sayım başladı. Tarihi proje 26 Şubat cumartesi günü hizmete girecek. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, açılıştan önce köprünün yapımında çalışan gençlerle birlikte incelemelerde bulundu.

"MUHTEŞEM ESERİN AÇILIŞINI 26 ŞUBAT'TA YAPACAĞIZ"

Köprüde son incelemeleri yapan Karaismailoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile telefonda görüştü. Erdoğan o anları sosyal medya hesabından paylaştı. Tweet'te şu ifadeler yer aldı: "1915 Çanakkale Köprümüzde çalışan, köprünün inşaatında büyük emeği olan gençlerimizin heyecanını paylaştık bugün. Şimdiden ülkemizin sembollerinden biri haline gelen bu muhteşem eserin açılışını 26 Şubat Cumartesi günü inşallah hep birlikte gerçekleştireceğiz."

konuşmasında, "Cumartesi günü inşallah bu muhteşem eserin açılışını gerçekleştireceğiz. Başta yüklenici firmalara şahsım ve milletim adına en kalbi duygularla selam ve sevgilerimi gönderiyorum" dedi.