TBMM'de HSK'nın yeni üyeleri belirlendi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

TBMM'de HSK'nın yeni üyeleri belirlendi

TBMM'de HSK'nın yeni üyeleri belirlendi
Demirören Haber Ajansı / Besti Karalar - Haberler | Politika

TÜRKİYE Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulunda, Hakimler ve Savcılar Kurulu'na (HSK) atanacak 7 üye seçimle belirlendi.

TÜRKİYE Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulunda,  Hakimler ve Savcılar Kurulu'na (HSK) atanacak 7 üye seçimle belirlendi. HSK'nın yeni üyeleri Ergün Şahin, Hamit  Kocabey, Aysel Demirel, Bilal Temel, Ömür Topaç, Sinan Esen ve Cumhur Şahin oldu.

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Celal Adan başkanlığında toplandı. Genel Kurul'da, HSK'nın yeni üyeleri için seçim yapıldı. Anayasa-Adalet Karma Komisyonu tarafından HSK'ya seçilecek üye sayısının 3 katı olarak belirlenen 21 aday arasından 7 üye için gizli oylama gerçekleştirildi. Yapılan birinci oylamada seçilen adaylar üye tamsayısının üçte iki çoğunluğunu alarak, HSK'nın yeni üyesi seçildiler. Oylama sonucunda Ergün Şahin, Hamit  Kocabey, Aysel Demirel, Bilal Temel, Ömür Topaç, Sinan  Esen ve Cumhur Şahin HSK'nın yeni üyeleri oldu. HSK üyeleri 4 yıl görev yapacak.

BAKAN GÜL'DEN TEŞEKKÜRAdalet Bakanı Abdulhamit Gül, seçimin ardından Twitter hesabından açıklama yaptı. Gül, "Hakimler ve Savcılar Kurulu'nun TBMM kontenjanına ayrılan üyeleri, demokrasi ve uzlaşma zemininde, yargı bağımsızlığı ve tarafsızlığı temelinde belirlendi. Bu olumlu tabloya emek ve katkı sunan tüm siyasi partilere ve milletvekillerimize teşekkür ediyorum" dedi.

 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Besti Karalar

Meclis, HSK'nin 7 üyesini seçti
Meclis, HSK'nin 7 üyesini seçti
TBMM Genel Kurulundaki Hakimler ve Savcılar Kurulu üyeliği seçimde, Ergün Şahin, Ömür Topaç, Sinan Esen, Aysel Demirel, Cumhur Şahin, Bilal Temel,...
TBMM Genel Kurulundaki Hakimler ve Savcılar Kurulu üyeliği seçimde, Ergün Şahin, Ömür Topaç, Sinan Esen, Aysel Demirel, Cumhur Şahin, Bilal Temel,...
Kılıçdaroğlu, CHP TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu: (3)
Kılıçdaroğlu, CHP TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu: (3)

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Süleyman Soylu İbrahim Aydemir Bekir Pakdemirli Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Murat Boz Hande Erçel Bülent Ersoy Acun Ilıcalı
Spor Arda Turan Şenol Güneş Rıza Çalımbay Rachid Ghezzal Mustafa Denizli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
TBMM'de HSK'nın yeni üyeleri belirlendi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 25.5.2021 19:08:24. #1.14#

title