TBMM'de HSK'nın yeni üyeleri belirlendi

TÜRKİYE Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulunda, Hakimler ve Savcılar Kurulu'na (HSK) atanacak 7 üye seçimle belirlendi.

TÜRKİYE Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulunda, Hakimler ve Savcılar Kurulu'na (HSK) atanacak 7 üye seçimle belirlendi. HSK'nın yeni üyeleri Ergün Şahin, Hamit Kocabey, Aysel Demirel, Bilal Temel, Ömür Topaç, Sinan Esen ve Cumhur Şahin oldu.

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Celal Adan başkanlığında toplandı. Genel Kurul'da, HSK'nın yeni üyeleri için seçim yapıldı. Anayasa-Adalet Karma Komisyonu tarafından HSK'ya seçilecek üye sayısının 3 katı olarak belirlenen 21 aday arasından 7 üye için gizli oylama gerçekleştirildi. Yapılan birinci oylamada seçilen adaylar üye tamsayısının üçte iki çoğunluğunu alarak, HSK'nın yeni üyesi seçildiler. Oylama sonucunda Ergün Şahin, Hamit Kocabey, Aysel Demirel, Bilal Temel, Ömür Topaç, Sinan Esen ve Cumhur Şahin HSK'nın yeni üyeleri oldu. HSK üyeleri 4 yıl görev yapacak.

BAKAN GÜL'DEN TEŞEKKÜRAdalet Bakanı Abdulhamit Gül, seçimin ardından Twitter hesabından açıklama yaptı. Gül, "Hakimler ve Savcılar Kurulu'nun TBMM kontenjanına ayrılan üyeleri, demokrasi ve uzlaşma zemininde, yargı bağımsızlığı ve tarafsızlığı temelinde belirlendi. Bu olumlu tabloya emek ve katkı sunan tüm siyasi partilere ve milletvekillerimize teşekkür ediyorum" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Besti Karalar