Son dakika haberleri... Bakan Gül: "FETÖ'yle mücadele FETÖ'nün zihniyetiyle de mücadeledir"
AA, Ahmet Alican Koç - Güncel
- Güncelleme:
- Güncelleme:
Son dakika haberi... Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün konuşması ANKARA - Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Ankara Üniversitesi ile Kişisel Verileri Koruma Kurumunun 28 Ocak Veri Koruma Günü dolayısıyla düzenlediği programda konuştu.
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün konuşması ANKARA - Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Ankara Üniversitesi ile Kişisel Verileri Koruma Kurumunun 28 Ocak Veri Koruma Günü dolayısıyla düzenlediği programda konuştu. (2)