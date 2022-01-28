Son dakika haberleri... Bakan Gül: "FETÖ'yle mücadele FETÖ'nün zihniyetiyle de mücadeledir" - Haberler
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Son dakika haberleri... Bakan Gül: "FETÖ'yle mücadele FETÖ'nün zihniyetiyle de mücadeledir"

AA, Ahmet Alican Koç - Güncel
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Son dakika haberi... Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün konuşması ANKARA - Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Ankara Üniversitesi ile Kişisel Verileri Koruma Kurumunun 28 Ocak Veri Koruma Günü dolayısıyla düzenlediği programda konuştu.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün konuşması ANKARA - Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Ankara Üniversitesi ile Kişisel Verileri Koruma Kurumunun 28 Ocak Veri Koruma Günü dolayısıyla düzenlediği programda konuştu. (2)

Son dakika haberleri... Bakan Gül: FETÖ'yle mücadele FETÖ'nün zihniyetiyle de mücadeledir

Son dakika haberleri... Bakan Gül: FETÖ'yle mücadele FETÖ'nün zihniyetiyle de mücadeledir

Son dakika haberleri... Bakan Gül: FETÖ'yle mücadele FETÖ'nün zihniyetiyle de mücadeledir

AA / Ahmet Alican Koç - Güncel

Ankara Üniversitesi, İstiklal Marşı, Adalet Bakanı, Ocak, Güncel, Haber

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