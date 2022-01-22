Bakan Gül'den Sedef Kabaş'a tepki: Adalet önünde hak ettiği karşılığı bulacak - Haberler
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Bakan Gül'den Sedef Kabaş'a tepki: Adalet önünde hak ettiği karşılığı bulacak

Bakan Gül'den Sedef Kabaş'a tepki: Adalet önünde hak ettiği karşılığı bulacak
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ADALET Bakanı Abdulhamit Gül, gazeteci Sedef Kabaş'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik sözlerine ilişkin "Haset ve nefretten doğan bu hadsiz ve hukuksuz ifadeler, milletin vicdanında ve adalet önünde hak ettiği karşılığı bulacaktır" dedi.

ADALET Bakanı Abdulhamit Gül, gazeteci Sedef Kabaş'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik sözlerine ilişkin "Haset ve nefretten doğan bu hadsiz ve hukuksuz ifadeler, milletin vicdanında ve adalet önünde hak ettiği karşılığı bulacaktır" dedi.

Adalet Bakanı Gül, Twitter'daki hesabından, Sedef Kabaş'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik sözleriyle ilgili açıklama yaptı. Kabaş'a tepki gösteren Bakan Gül, "Milletimizin oylarıyla seçilmiş Cumhurbaşkanımızı hedef alan, edepten nasipsiz, çirkin sözleri lanetliyorum. Haset ve nefretten doğan bu hadsiz ve hukuksuz ifadeler, milletin vicdanında ve adalet önünde hak ettiği karşılığı bulacaktır" dedi.


Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Recep Tayyip Erdoğan, cumhurbaşkanı, Sedef Kabaş, Adalet, Güncel, Haber

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