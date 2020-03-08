Bakan Gül: "Bu çocukların yeri dağın yolu değil okulun yoludur" Bakan Gül: "Bu çocukların yeri dağın yolu değil okulun yoludur" Adalet Bakanı Abdulhamit Gül Mardin'de katıldığı AK Parti Artuklu İlçe Başkanlığı kongresinde yaptığı konuşmada, HDP önünde evlat nöbeti tutan ailelerin çocuklarına kavuşması için büyük bir çaba gösterdiklerini belirterek,...

Bakan Gül: "Bu çocukların yeri dağın yolu değil okulun yoludur"

MARDİN - Adalet Bakanı Abdulhamit Gül Mardin'de katıldığı AK Parti Artuklu İlçe Başkanlığı kongresinde yaptığı konuşmada, HDP önünde evlat nöbeti tutan ailelerin çocuklarına kavuşması için büyük bir çaba gösterdiklerini belirterek, "Bu çocukların yeri dağın yolu değil okulun yoludur ve ellerinde silah değil kitap olması gerekir. Bütün mücadelemiz bunun içindir" dedi.

Adalet Bakanı Gül, AK Parti Artuklu İlçe Başkanlığı kongresine katılmak üzere Mardin'e geldi. Bir otelde düzenlenen kongreye Bakan Gül, AK Parti Mardin milletvekilleri Şeyhmus Dinçel ve Cengiz Demirkaya ile AK Parti MKYK üyesi Orhan Miroğlu, AK Parti Mardin İl Başkanı Faruk Kılıç, belediye başkanları ile çok sayıda partili katıldı.

Kongrede konuşan Bakan Gül, bugünün 8 Mart Dünya Kadınlar Günü olduğunu hatırlatarak kadına şiddeti nefretle kınadığını kaydetti. Kadınlara yönelik her türlü şiddetle, kötü fiiller ve istismarla en güçlü şekilde mücadele ettiklerini aktaran Bakan Gül, "Bu kötülüğün yaşanmaması için en büyük kararlığı göstermeye devam edeceğiz. Gerek mevzuat anlamında gerekse kurumsal anlamda hangi kadına bir el uzanıyorsa, şiddete maruz kalıyorsa o kadının yanında olmaya devam edecek, bu kötülüğün yaşanmaması içinde en büyük kararlığı göstermeye devam edeceğiz. Dileğimiz bu tür hadiselerin yaşanmaması, bu tür istenmeyen görüntülerin ülkemizde yaşanmaması için üzerimize düşen her türlü vazifeyi yerine getirmektir" diye konuştu.



"Çocukların ellerinde silah değil kitap olması gerekir"

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin, partinin il binası önünde 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eyleminin devam ettiğini anımsatan Bakan Gül, "Bu annelerin çocuklarına kavuşması için büyük çaba gösterdik. Onurlu, başı dik annelerin gözünün yaşının dinmesini ve onların çocuklarına kavuşmasını istiyoruz. Ümit ediyoruz ki en kısa zamanda hepsi çocuklarına kavuşmaya devam edecek. Bu çocukların yeri dağın yolu değil okulun yoludur ve ellerinde silah değil kitap olması gerekir. Bütün mücadelemiz bunun içindir. Bu çocukları dağa değil anne kucağına getirmek için bu mücadeleyi büyük bir aşkla sürdürmeye devam edeceğiz. O çocuklar bizim çocuklarımız. Onları terörle buluşturan, onları teröre dağa götüren zihniyetle mücadele etmeye devam edeceğiz. Çocuklarımızı annelerinin kucağından ayırmamak için bütün gayretimizi, mücadelemizi göstermeye devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

Bakan Gül, konuşması sonrasında 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla salonda bulunan kadınlara karanfil dağıttı.

Kaynak: İHA