Bakan Faruk Çelik, Nikah Şahidi Oldu

GIDA Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik ile Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Ayşe Türkmenoğlu, Bursa'da yerel bir gazetede köşe yazarlığı yapan Ahmet Emin Yılmaz'ın oğlunun nikah töreninde şahitlik yaptı.



Olay Gazetesi Köşe yazarı Ahmet Emin Yılmaz ile Nimet Yılmaz'ın oğlu Buğra Yılmaz, Melis Kuzencik ile Reşat Oyal Kültürpark Medya Restoran'da bugün yapılan nikah töreniyle hayatlarını birleştirdi. Törene, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik, Cumhurbaşkanı Başdanışması Ayşe Türkmenoğlu, eski Milli Savunma ve Milli Eğitim Bakanı Turhan Tayan, milletvekilleri ile STK temsilcileri ve davetliler katıldı. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe'nın kıydığı nikah töreninde Buğra Yılmaz'ın şahitliğini Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik ile Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Ayşe Türkmenoğlu, Melis Kuzencik'in şahitliğini ise eski bakan Turhan Tayan ile Prof. Dr. Melih Sezgin yaptı.



İmzaların atılmasınının ardından Bakan Çelik, evlilik cüzdanını çifte teslim edip, ömür boyu mutluluklar diledi.



- Bursa