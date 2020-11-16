Bakan Ersoy, yanan tarihi Vaniköy Camisi'nin en kısa sürede ayağa kaldırılacağını bildirdi

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, yanan Vaniköy Camisi'nin en kısa sürede aslına uygun olarak ayağa kaldırılacağını belirtti.