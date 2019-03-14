Bakan Ersoy, Sinema Müzesini ve Artweeks Akaretler Etkinliğini Gezdi

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Kendi mülkiyetimizde olan binaları, amacına uygun bir şekilde restore edip kültür ve sanat için kullanılmasını sağlayacağız." dedi.

Bakan Ersoy, Beyoğlu'ndaki Atlas Pasajı'nda kurulacak Sinama Müzesi'ni ve "Artweeks @Akaretler" etkinliğindeki sergileri ziyaret etti.

Sinema Müzesi için pasajın bulunduğu binada devam eden çalışmaları yerinde inceleyen ve yetkililerden bilgi alan Ersoy, restorasyon çalışmalarına ilişkin şunları kaydetti:

"Kendi mülkiyetimizde olan binaları, amacına uygun bir şekilde restore edip kültür ve sanat için kullanılmasını sağlayacağız. Bizim birinci amacımız bu."

"İstanbul'a ve Türkiye'ye keyifli bir müze hediye edeceğiz"

Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürü Erkin Yılmaz ise "Türkiye'nin belki de bu alandaki ilk ve en önemli müzesi haline getirmeyi planlıyoruz." dedi.

Sinema Müzesi olarak restore edilen 4 katlı tarihi yapının belleği olan bir bina olduğunu dile getiren Yılmaz, "Yaşayan, eğlendiren, ağırlayan müze konsepti çerçevesinde bu müzeyi hayata geçireceğiz." şeklinde konuştu.

Yılmaz, binada genç sinemacılar için ortak çalışma alanı, teras katında bir açık hava sineması, sergi alanları ve kütüphanenin de yer alacağını ifade ederek, şunları kaydetti:

"Türk sineması tarihine ışık tutacak son derece önemli materyaller bu binada sergileniyor olacak. Sinema sektöründen arkadaşlarımız da bize bu konuda destek veriyorlar. İstanbul'a ve Türkiye'ye bu konseptte keyifli bir müze hediye ediyor olacağız."

Bakanlığa tahsisi gerçekleştirilen Atlas Pasajı'ndaki bölümlerin, aslında uygun olarak restore edildiği çalışmayla, 1870'li yıllarda yaptırılan yapıdaki eserlerin gün yüzüne çıkarılması ile sanat, kültür ve turizme katkı sağlanması amaçlanıyor.

Bakan Ersoy, "Artweeks @Akaretler" etkinliğini gezdi

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, daha sonra Sabiha Kurtulmuş'un organizasyonunda yerli ve yabancı sanatçıların eserlerinin sergilendiği "Artweeks @Akaretler" etkinliğini ziyaret etti.

Farklı binalarda "Modern", "Nasıl Söylesem" gibi temalarla sergilenen eserleri inceleyen Ersoy, sergilerin küratör ve sanatçılarından eserlere ilişkin bilgi aldı.

Etkinlikte ayrıca "Ortak Manzarada Buluşma", "The Empire Project", "Merdiven Art Space", "New", "ArtSümer" ve "Fotoğrafın Doğası" gibi başlıklarla çok sayıda eser ve koleksiyon sergileniyor.

Sergilerde, Ahmet Elhan, Ansen, Burcu Perçin, Burcu Yağcıoğlu, Burhan Kum, Ekin Saçlıoğlu, Ekrem Yalçındağ, Kemal Seyhan, Mustafa Horasan, Nuri Kuzucan, Rasim Aksan, Sinan Logie, Onur Gülfidan, Gözde İlkin, Erdal Duman, Serkan Demir, Bahar Yürükoğlu, Basim Magdy, Merve Çanakçı, Ali Taptık, Alp Sime, Banu Birecikligil, Burhan Kum, Can Pekdemir, Cemil Batur Gökçeer, C.M. Kösemen, Emin Altan, Esra Rotthoff, Halil, Jasper de Beijer, Lale Tara, Mehmet Güleryüz gibi sanatçıların eserleri yer alıyor.

Kaynak: AA