Bakan Ersoy, Müşfik Kenter'i Andı

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Türk tiyatrosunun usta sanatçılarından Müşfik Kenter'i vefatının 6'ncı yıl dönümünde minnetle anıyor, yüce Allah'tan bir kez daha rahmet diliyorum." ifadesini kullandı.

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, Müşfik Kenter'in vefatının 6'ncı yılı dolayısıyla yayımladığı mesajda, Müşfik Kenter'in ömrünü tiyatro sanatına adamış unutulmaz bir değer olduğunu belirtti.

Ersoy, mesajında şunları kaydetti:

"Birikimlerini yıllarca tiyatroya aktaran kıymetli sanatçı kardeşi Yıldız Kenter ile birlikte birçok yeni tiyatro sanatçısının yetiştirilmesine öncülük etti.

Türk tiyatrosunun usta sanatçılarından Müşfik Kenter'i vefatının 6'ncı yıl dönümünde minnetle anıyor, yüce Allah'tan bir kez daha rahmet diliyorum."