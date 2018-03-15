Bakan Eroğlu: "Bir Metrekare Yer İşgal Ettirmedik. Uydudan ve Karadan Çok Sıkı Denetliyoruz"

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Ormanlarda bir metrekare yer işgal ettirmediklerini söyleyerek "Uydudan ve karadan çok sıkı denetliyoruz" dedi.

Tarım, Orman ve Köy İşleri Komisyonu TBMM'de toplandı. Komisyona Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu ile Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba katıldı.

Orman ve Su İşleri Bakanı Eroğlu, orman vasfını yitirmiş arazilerin vatandaşa satılması yöntemiyle ormanlarda tapu almayı gerçekleştirdiklerini belirterek, "Ormanların yüzde 90'ının tapusu var. Burada 31.12.1981 tarihinden önce yapılanlar vatandaşa satıldı. Bir metrekare yer işgal ettirmedik. Uydudan ve karadan çok sıkı denetliyoruz. Ormanların tapusunu aldık, daha önce ormanların tapusu yoktu. Vatandaş artık tarım arazilerine yapı yapıyor. Yamaçta depreme dayanıklı yerler boş duruyor. Burayı milli imara verelim. İki katından az olmamak üzere bize orman olabilecek yer versin. tarım arazilerini işgal etmekten kurtaralım" dedi.

Bakan Eroğlu, Sulama Birlikleri'nde değişiklik yaptıklarını belirterek, "Sulama Birlikleri'ni yeniden yapılandırıyoruz. 'Birlik Meclisi' ve 'Yönetim Kurulu' organları kaldırılıyor, Başkan ve Başkan'ın görevleri yeniden düzenleniyor. Sulama Birlikleri'ne DSİ'den veya kamudan bir müdür tayin ediyoruz, sistem devam ediyor. Sulama Birlikleri'nin çalışanların mağdur edilmeyecek" ifadelerini kullandı.

Muhalefet milletvekilleri ise Sulama Birlikleri ile ilgili maddeye karşı çıktı. MHP Adana Muharrem Varlı, "Çiftçilerin Sulama Birliği'nden zararları yok. Sulama Birliği'ni kötü kullananları gelin beraber kapatalım. Sulama Birlikleri'nin iyi çalışanları, hizmet edenleri orasını toplayanları hayatını devam ettirelim. Orada Meclis var, çiftçiden seçiliyor. Çünkü çiftçi kendi üyesini seçiyor. Siz Meclisi fesh ederek, doğru iş yapmış, parasını toplamış Sulama Birlikleri'nin kapatarak büyük haksızlık yapmış oluruz. Gelin bunu hep beraber düzeltelim" şeklinde konuştu.

Eroğlu sadece denetim için kamudan yetkili atandığını söyledi.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Fakıbaba, toplulaştırma ile sulamanın beraber olması gerektiğini söyleyerek, "Tarım bakanlığı sulamayı da alabilirdi. Toplulaştırma sulamanın beraber gitmesinden dolayı kanun tasarı gelmiştir. Sulama Birlikleri'ne DSİ ve kamunun olduğu yeni bir sistem getiriliyor. Maliye, DSİ var" diye konuştu.

Varlı ise, vahşi sulama yapıldığını belirterek, "Nasıl saat takacaksın? Bölgede biz yaşıyoruz" ifadelerini kullandı. - ANKARA