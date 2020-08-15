Bakan devreye girse de İstanbul'un tarihi simgesinden gelen görüntüler değişmedi
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Bakan devreye girse de İstanbul'un tarihi simgesinden gelen görüntüler değişmedi

İstanbul'un tarihi simgelerinden Galata Kulesi'nde yaşanan restorasyon skandalına ait yeni görüntüler ortaya çıktı. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, geçtiğimiz günlerde gerekli adımların atılacağını ve sorumlulara yaptırım uygulanacağını açıklamıştı.

Bakan devreye girse de İstanbul'un tarihi simgesinden gelen görüntüler değişmedi
15.08.2020 12:21 | Son Güncelleme: 15.08.2020 12:25

Geçtiğimiz günlerde sosyal medyadan paylaşılan görüntülerde kulenin içindeki duvarların tahrip edildiği görüldü. İBB, Galata Kulesi restorasyonu sırasında çekildiği belirtilen görüntüler nedeniyle suç duyurusunda bulunulacağını duyururken, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da konuyla ilgili "Yıkılan kısımlar sonradan yapılan, Galata Kulesi'ne zarar veren kısımlardır. Restorasyonda kullanılan yöntemler konusunda ise ilgili firmaya gerekli yaptırım uygulanacaktır" açıklamasını yapmıştı. Ancak ortaya çıkan son görüntülerde, Galata Kule'sinin diğer katlarında da hasar oluştuğu görüldü.

HİLTİLERLE ZARAR VERİLDİ

Geçtiğimiz ay restorasyonu devam eden Galata Kulesi'nin dış bakımına, kuşların göçme vaktine kadar bir süre ara verildiği açıklanmış, kentin simgesinin yaklaşık 1 aydır ışıklarının yanmadığı görülmüştü. Çalışmaların başlamasından sonra sosyal medyadan paylaşılan görüntülerde kulenin içindeki duvarların tahrip edildiği, hiltilerle tarihi binaya zarar verildiği görülmüştü.

"YAPTIRIM UYGULANACAK"

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, sosyal medya hesabından, "Galata Kulesi'nin duvarları yıkılıyor" şeklindeki iddiaların asılsız olduğunu açıkladı. Bakan Ersoy, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "Sosyal medyada 'Galata Kulesi'nin duvarları yıkılıyor' şeklindeki iddialar asılsızdır. Yıkılan kısımlar sonradan yapılan, Galata Kulesi'ne zarar veren kısımlardır. Restorasyonda kullanılan yöntemler konusunda ise ilgili firmaya gerekli yaptırım uygulanacaktır" dedi.

"GÖRÜNTÜLER BAKANLIĞIMIZI DA RAHATSIZ ETMİŞTİR"

Tepki çeken görüntülerle ilgili Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan'dan da açıklama geldi. Demircan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Galata Kulesi ile ilgili olarak sosyal medyaya da intikal eden bazı uygulamalar, Bakanlığımızın ilgili birimlerini de rahatsız etmiştir. Kulede büyük oranda bir restorasyon faaliyeti yapılmamakta, daha önce lokanta ve kafeterya olarak kullanılan bölümler ile bu kullanımların gerektirdiği ofis, mutfak gibi yapının orijinal fonksiyonu ile alakası olmayan bölümler ve zamanla izinsiz yapılan bölümler kaldırılmaktadır." dedi.

İBB SUÇ DUYURUSUNDA BULUNACAĞINI AÇIKLADI

İBB ise gelen tepkilerden sonra Galata Kulesi restorasyonu sırasında çekildiği belirtilen görüntüler nedeniyle suç duyurusunda bulunulacağını duyurdu. İBB Kültür Varlıkları Daire Başkanı Mahir Polat, belediye birimlerinin olay yerine gittiğini söyleyerek, sosyal medya hesabından görüntülerini paylaştığı video ile tepkisini, "İstanbul'un en önemli tarihi eserlerinden Galata Kulesi içerisinde yapılan akıl almaz uygulamaları acilen yetkili kurumların dikkatine sunuyorum. Suç niteliğinde uygulamaların derhal durdurulması ve tespiti için İBB Kültür Varlıkları Dairesi birimleri olay yerine nakledilmiştir" şeklinde dile getirmişti.

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