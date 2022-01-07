Bakan Çavuşoğlu, TÜRKSOY Genel Sekreteri Kaseinov ile görüştü - Haberler
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Bakan Çavuşoğlu, TÜRKSOY Genel Sekreteri Kaseinov ile görüştü

İhlas Haber Ajansı / Mevlüt İşli - Haberler | Politika

Bakan Çavuşoğlu, TÜRKSOY Genel Sekreteri Kaseinov ile görüştüANKARA Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, TÜRKSOY Genel Sekreteri Düsen Kaseinov ile görüşme gerçekleştirdi.

Bakan Çavuşoğlu, TÜRKSOY Genel Sekreteri Kaseinov ile görüştü

ANKARA Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, TÜRKSOY Genel Sekreteri Düsen Kaseinov ile görüşme gerçekleştirdi.

Bakan Çavuşoğlu, TÜRKSOY Genel Sekreteri Kaseinov'u ağırladı. İkili görüşmenin ardından sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Çavuşoğlu, "Türk dünyası dayanışmasına katkıda bulunan #TÜRKSOY'un Genel Sekreteri Düsen Kaseinov'la görüştük. Bursa'nın 2022 Yılı Türk Dünyası Kültür Başkenti seçilmesinden memnuniyet duyuyoruz. Türk dünyası olarak birlik ve dayanışma içinde hareket etme kararlılığımız tam" ifadelerini kullandı.

İhlas Haber Ajansı / Mevlüt İşli - Son Dakika Haberleri

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