Bakan Çavuşoğlu: Rusya ile süreci yeniden ele alıyoruz

07.02.2020 15:48 | Son Güncelleme: 07.02.2020 15:48

DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, siyasi sürece inanmayan askeri çözümle barış getirebileceğini düşünen rejimin İdlib'de saldırganlığının arttığını belirterek, "İdlib'de rejimin garantörü olan Rusya ile bu süreci tekrardan değerlendirip ele alıyoruz. Rusya'dan yarın Dışişleri Bakanlığı'nın heyet başkanlığını yaptığı bir heyet Türkiye'ye geliyor ve görüşmelerimizi yapacağız" dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Slovakya Dışişleri ve Avrupa İşleri Bakanı Miroslav Lajcak ile Dışişleri Bakanlığı Resmi Konutu'nda ortak basın toplantısı düzenledi. Çavuşoğlu, Türkiye'nin Slovakya ile bölgesel konularda işbirliği olduğunu söyledi. Avrupa Birliği (AB) ile bazı olumsuz gelişmelerin yaşandığına dikkat çeken Çavuşoğlu, "AB'nin objektif olmayan sadece dayanışma anlayışıyla hareket etmesi ve gerçekçi yaklaşımlardan uzak tutumu sebebiyle aramızda bazı olumsuz gelişmeler oldu. Fakat biz tüm bu konularda Türkiye'nin ve Kıbrıs Türk halkının hakkını savunurken özellikle Doğu Akdeniz'de zenginliklerin hakça paylaşımı konusunda Rum kesimi hariç, Yunanistan da dahil herkesle işbirliği yapmaya hazırız. Dolayısıyla Türkiye bu olumlu yaklaşım içerisindeyken Türkiye'yi dışlayan adımlara da karşı olduğumuzu bir kere daha vurgulamak isterim" diye konuştu.

'REJİMİN SALDIRGANLIĞI ARTTI'Çavuşoğlu, Suriye'de rejim güçlerinin Serakib ilçesini ele geçirdiği iddialarına ilişkin, İdlib'deki durumun vehametini koruduğuna dikkat çekerek şöyle konuştu: "Rejimin saldırganlığı yüzünden çok sayıda insan evini terk etmek zorunda kaldı. Ayrıca rejim bizim askerlerimize de saldırdı. 8 askerimiz şehit oldu. Karşılığını kat kat verdik. Bu konuda kararlılığımızı Rusya'ya da ilettik. Sadece bizim askeri mevcudiyetimize değil, artık insani dramı ya da felaketi durdurmak içinde ne yapmamız gerekiyorsa yapmamız gerekiyor ve yapacağız. Rusya ve İran ile Astana sürecini başlattık. Soçi formatında toplantılar gerçekleştiriyoruz. Tüm bunların amacı İdlib başta olmak üzere Suriye'de ateşkesi tesis edip, kalıcı olmasını sağlamak ve siyasi sürece ivme kazandırmaktı. Bunun faydalarını bugüne kadar gördük. Ne var ki siyasi sürece inanmayan askeri çözümle barış getirebileceğini düşünen rejimin saldırganlığı arttı. Tabii bugüne kadar birlikte çalıştığımız ve özellikle İdlib'de rejimin garantörü olan Rusya ile de bu süreci tekrardan değerlendirip ele alıyoruz."'RUS HEYETİ TÜRKİY'YE GELİYOR'Lavrov ile görüşme yaptığını hatırlatan Çavuşoğlu, "Askerlerimiz Rus muhatapları ile zaten her gün görüşüyorlar. ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan 2 gün önce Rusya Devlet Başkanı Putin ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi ve bu telefon görüşmesinin sonunda heyetlerimizin buluşması konusunda ve Rusya'dan bir heyetin Türkiye'ye gelmesi konusunda hemfikir oldular. Rusya'dan yarın Dışişleri Bakanlığı'nın heyet başkanlığını yaptığı bir heyet Türkiye'ye geliyor ve görüşmelerimizi yapacağız. Eğer ihtiyaç olursa bu görüşmelerden sonra da liderler düzeyinde de görüşme konusunda da Cumhurbaşkanımız Erdoğan ve Putin mutabık kalmışlardır" dedi.'İKİ YÜZLÜLÜK AB'YE GÜVENİ SARSIYOR'Çavuşoğlu, terör örgütünün kırmızı bültenle aranan mensuplarının Avrupa Parlamentosu'nda ağırlanmasıyla ilgili, "Terörle mücadeledeki ikiyüzlülüğü anlatmaktan biz artık yorulduk; fakat bu ikiyüzlülüğü sergilemekten bazı Avrupa ülkeleri, Avrupa Birliği ve Avrupa Parlamentosu başta olmak üzere yorulmadı. AB'nin terör listesinde olan bir terör örgütünün kırmızı bültenle de aranan mensuplarının Avrupa Parlamentosu'nda ağırlanmasını neyle izah edeceğiz? Ayrıca dürüst değiller. Geçtiğimiz yıllarda da buna benzer toplantılar yapmışlardı ve biz tepki gösterdik. Bu sefer o PKK'lı teröristlerin isimlerini listede göstermediler. Bize de 'bu isimleri çağırmadık' dediler. Ama bizim arkadaşlarımız o listede göstermedikleri Remzi Kartal başta olmak üzere teröristlerin toplantı salonunda olduğunu tespit ettiler. Artık buna ne diyebiliriz ki? Bu kadar yalancılık ve ikiyüzlülük gerçekten AB'ye varsa güveni sarsıyor" diye konuştu. 'İYİ İLİŞKİLERİMİZ VAR'

Slovakya Dışişleri ve Avrupa İşleri Bakanı Miroslav Lajcak ise, "Aslında Türkiye bizim için son derece iki iyi ilişkilere sahip olduğumuz dost bir ülke ve çok düzenli siyasi işbirliği ve diyaloğumuz mevcut. Aynı zamanda çok başarılı ticari ilişkiye sahibiz. Geçtiğimiz yıl içerisinde de Türkiye'ye tatillerini geçirmek üzere gelen Slovakya vatandaşlarının sayısı ilk defa 200 bin rakamını aştı" dedi.

Kaynak: DHA