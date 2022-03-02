Putin, boğazlardan 4 gemi geçirmek istedi; Türkiye'nin cevabı net oldu: Göndermeyin

Türkiye'nin Ukrayna'daki kriz konusunda Montrö Boğazlar Sözleşmesi'ni çifte standarda düşmeden, şeffaf biçimde uyguladığını belirten Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya'ya ait dört savaş gemisinin 27-28 Şubat'ta Boğazlardan geçiş bildirimi yaptığını ancak bunu geri çevirdiklerini belirtti.

İşte Bakan Çavuşoğlu'nun konuyla ilgili açıklaması;

"Genel hükme istisna getiren paragraf da var, ona da uymak durumundayız. Bunu Ruslara da söyledik, diğer ülkelere de söyledik. 19. madde nedir? Şu anda savaş var, iki tarafı var. Rusya'nın savaş gemisinin fazla olması var.

BAZI İSTİSNALAR OLABİLİYOR

19. madde savaşın tarafı olan ülkelerin gemilerinin savaş gemilerinin boğazdan geçişinin engellenmesi... Şöyle bir istisna var. Eğer o savaş gemisi Karadeniz'de kendi üssüne, savaş öncesinde kayıtlı olan üssüne ya da bağlama limanına, daha çok sivil gemiler için kullanılıyor, döneceğini söylerse o zaman o savaş gemisinin geçişini engelleyemiyoruz. Çünkü üssüne dönecek.

"BİZ 'GEMİLERİ GÖNDERMEYİN' DEDİK"

En son Rusların 27-28 Şubat'ta 4 gemisinin geleceğini söylenmişti. Bunlardan 3 tanesi Karadeniz'de üslere kayıtlı değildir.Biz 'Bu gemileri göndermeyin' dedik. Montrö'ye taraf olan ülkelere bildirdik. Resmi şekilde bildirdik. Burada Rusya veya diğerleri alınganlık göstermesin. Bu dört gemiden üç tanesinin savaş durumunda geçiş hakkı yoktu. Bizdeki bilgiye göre Karadeniz'deki üslere kayıtlı gemiler değildi. Böyle bir durumda gelseydi 1 tanesi geçebilirdi, 3 tanesi geçemezdi."