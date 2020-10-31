Bakan Çavuşoğlu'nun telefon trafiği
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Bakan Çavuşoğlu'nun telefon trafiği

31.10.2020 01:23 | Son Güncelleme: 31.10.2020 01:36
Bakan Çavuşoğlu'nun telefon trafiği

DIŞİŞLERİ Bakanlığı, Bakan Mevlüt Çavuşoğlu'nun AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, KKTC ve Irak Dışişleri Bakanları ile İzmir'deki deprem hakkında görüştüğünü açıkladı.

DIŞİŞLERİ Bakanlığı, Bakan Mevlüt Çavuşoğlu'nun AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, KKTC ve Irak Dışişleri Bakanları ile İzmir'deki deprem hakkında görüştüğünü açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre; AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nu arayarak geçmiş olsun dileklerini iletti ve yardıma hazır olduklarını bildirdi. Bakan Çavuşoğlu, Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias'la bu akşam bir kez daha görüşüp, karşılıklı son durum hakkında bilgi paylaştı.Ayrıca, KKTC ve Irak Dışişleri Bakanları, Çavuşoğlu'nu arayarak geçmiş olsun dileklerini iletti.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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