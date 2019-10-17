Bakan Çavuşoğlu, akıllara gelen "Geri çekilen YPG'nin silahları ne olacak?" sorusunun cevabını verdi

17.10.2019 21:49

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Suriye'de PKK/YPG'nin çekilmesiyle ilgili konuşarak, "Burada sadece YPG'lilerin çekilmesi değil, YPG'lilerin elindeki silahların alınması, sadece ellerindeki silahların alınması da yeterli değil, tüm muharip mevzilerinin kullanılmaz hale getirilmesi ve tahkimatların yıkılması dahil hepsi var." dedi.

"SİLAHLARI ALINACAK, MEVZİLERİ YOK EDİLECEK"

Çavuşoğlu ABD ile Türkiye arasında imzalanan anlaşma hakkında konuşarak, YPG'nin güvenli bölgenini dışına çekileceğini ifade etti. Çavuşoğlu, "Burada sadece YPG'lilerin çekilmesi değil, YPG'lilerin elindeki silahların alınması, sadece ellerindeki silahların alınması da yeterli değil, tüm muharip mevzilerinin kullanılmaz hale getirilmesi ve tahkimatların yıkılması dahil hepsi var. YPG unsurları çıktıktan sonra ancak harekatı durdurabiliriz. Amacımız 32 kilometre derinlikte ve Fırat'ın doğusundan Irak sınırına kadar hiçbir teröristin kalmaması ve tüm bölgenin güvenli bölge olarak tesis edilmesi. Teröristlerin buradan çıkması için 120 saatlik bir ara verme var. Bunu ABD yapacak. Siyasi süreç olduktan sonra Suriye'nin yeniden inşası konuşulur." ifadelerini kullandı.