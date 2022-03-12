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Bakan Çavuşoğlu, Ermeni mevkidaşı ile görüştü

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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Bakan Çavuşoğlu, Ermeni mevkidaşı ile görüştü

DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya Diplomasi Forumu'nda Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan ile görüştü.

DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya Diplomasi Forumu'nda Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan ile görüştü. Görüşmede iki bakan, Türkiye ve Ermenistan arasında tam normalleşme ve iyi komşuluk ilişkilerinin tesisini amaçlayan sürecin, önkoşul olmaksızın devamına ilişkin yaklaşımlarını tekrarladı.

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Sayın Bakanımız görüşmede Ermenistan Dışişleri Bakanına davetini kabul ettiği için teşekkür etmiştir. İki Bakan, Türkiye ve Ermenistan arasında tam normalleşme ve iyi komşuluk ilişkilerinin tesisini amaçlayan sürecin, önkoşul olmaksızın devamına ilişkin yaklaşımlarını tekrarlamışlar, ayrıca bölgemizin tamamında normalleşmeye ihtiyaç olduğu konusunda anlayış birliğine varmışlardır. Bakanlar ayrıca, bu amaç doğrultusunda, iki ülkenin Özel Temsilcilerinin çalışmalarına destek beyan etmişlerdir" denildi.


Demirören Haber Ajansı / Güncel

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