Bakan Çavuşoğlu, BM Suriye Özel Temsilcisi Staffan de Mistura ile Bir Araya Geldi
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Bakan Çavuşoğlu, BM Suriye Özel Temsilcisi Staffan de Mistura ile Bir Araya Geldi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Münih Güvenlik Konferansı’na katılmak üzere geldiği Almanya’da BM Suriye Özel Temsilcisi Staffan de Mistura ile bir araya geldi.

Bakan Çavuşoğlu, BM Suriye Özel Temsilcisi Staffan de Mistura ile Bir Araya Geldi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Münih Güvenlik Konferansı'na katılmak üzere geldiği Almanya'da BM Suriye Özel Temsilcisi Staffan de Mistura ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Münih Güvenlik Konferansı'na katılmak üzere Almanya'ya geldi. Bakan Çavuşoğlu, programı kapsamında Birleşmiş Milletler Suriye Özel Temsilcisi Staffan de Mistura ile bir araya geldi. Görüşmede Türkiye'nin, Suriye'de siyasi çözüm çabalarına verdiği destek tekrarlandı. - MÜNİH

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