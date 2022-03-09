Bakan Çavuşoğlu, 3 Nisan'da İsrail ve Filistin'e gidiyor - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Bakan Çavuşoğlu, 3 Nisan'da İsrail ve Filistin'e gidiyor

Demirören Haber Ajansı - Buğra Olaç - Politika
 - Güncelleme:
Bakan Çavuşoğlu, 3 Nisan'da İsrail ve Filistin'e gidiyor

İSRAİL Devlet Başkanı Isaac Herzog'un ziyareti ile iki ülke arasında 14 yıl sonra devlet başkanı düzeyinde gerçekleşen buluşmanın ardından ardından Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun da 3 Nisan'da İsrail ve Filistin'i ziyaret edeceği öğrenildi.

İSRAİL Devlet Başkanı Isaac Herzog'un ziyareti ile iki ülke arasında 14 yıl sonra devlet başkanı düzeyinde gerçekleşen buluşmanın ardından ardından Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun da 3 Nisan'da İsrail ve Filistin'i ziyaret edeceği öğrenildi.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre; Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu nisan ayının ilk haftasında İsrail ve Filistin'i ziyaret edecek. İsrailli mevkidaşıyla görüşecek olan Bakan Çavuşoğlu'nun ziyarette iki ülke arasında büyükelçi atanma süreçlerini değerlendirmesi bekleniyor. Çavuşoğlu'nun ziyaretinin ardından Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in de ülkeyi ziyaret edeceği, iki ülke arasında Doğu Akdeniz'deki enerji arama faaliyetleri konusunda çalışmalar yapacağı öğrenildi.


Demirören Haber Ajansı / Buğra Olaç - Politika

Togo Cumhuriyeti, Filistin, İsrail, Nisan, Politika, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title