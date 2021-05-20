Bakan Bilgin, TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Kaslowski ile bir araya geldi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Prof. Dr. Vedat Bilgin, Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Simone Kaslowski'yi ağırladı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Prof. Dr. Vedat Bilgin, Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Simone Kaslowski'yi ağırladı.

Bakan Bilgin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Simone Kaslowski ile salgın süreciyle normalleşme döneminde çalışanlarımıza ve iş dünyamıza yönelik destek ve hizmetlerimizi değerlendirdik. Nazik ziyaretleri için teşekkür ediyorum". - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı