Bakan Albayrak'tan, teşekkür paylaşımı HAZİNE ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Fatih sondaj gemisinin Tuna-1'de 320 milyar metreküp doğal gaz keşfine ilişkin, desteklerini gösteren herkese teşekkür etti.

HAZİNE ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Fatih sondaj gemisinin Tuna-1'de 320 milyar metreküp doğal gaz keşfine ilişkin, desteklerini gösteren herkese teşekkür etti.

Bakan Albayrak, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Halkımızın teveccühüne layık olmak için durmadan çalışmaya devam edeceğiz. Bize güvenen, yanımızda olan, arayan, mesaj atan herkese teşekkür ediyoruz. Ağzı dualı, gönlü tertemiz milletimize de şükranlarımızı sunuyoruz. Sizlerin desteği ile heyecanlıyız, mutluyuz ve guruluyuz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA