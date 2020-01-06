Bakan Akar, Katar Kara Kuvvetleri Komutanı Al-Khayarın'i kabul etti
Haberler » Güncel » Bakan Akar, Katar Kara Kuvvetleri Komutanı Al-Khayarın'i kabul etti - Haber

Bakan Akar, Katar Kara Kuvvetleri Komutanı Al-Khayarın'i kabul etti

MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, Katar Kara Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Saed Hussain Al-Khayarin'i kabul etti.

06.01.2020 20:33 | Son Güncelleme: 06.01.2020 20:33
Bakan Akar, Katar Kara Kuvvetleri Komutanı Al-Khayarın'i kabul etti

MİLLİ Savunma Bakanı , Katar Kara Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Saed Hussain Al-Khayarin'i kabul etti.

Bakanlık binasında gerçekleşen kabulde, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar da hazır bulundu. Bakan Akar ve Tümgeneral Al-Khayarin, ikili ve bölgesel savunma ve güvenlik konularında görüş alışverişinde bulundu.

 


Kaynak: DHA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler