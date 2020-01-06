Bakan Akar, Katar Kara Kuvvetleri Komutanı Al-Khayarın'i kabul etti
MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, Katar Kara Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Saed Hussain Al-Khayarin'i kabul etti.
06.01.2020 20:33 | Son Güncelleme: 06.01.2020 20:33
MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, Katar Kara Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Saed Hussain Al-Khayarin'i kabul etti.
Bakanlık binasında gerçekleşen kabulde, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar da hazır bulundu. Bakan Akar ve Tümgeneral Al-Khayarin, ikili ve bölgesel savunma ve güvenlik konularında görüş alışverişinde bulundu.
Kaynak: DHA