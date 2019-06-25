Bakan Akar, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Dündar ve beraberindeki personelle bir araya geldi

Bakan Akar, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Dündar ve beraberindeki personelle bir araya geldi

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Türk Kara Kuvvetlerinin 2228'inci Kuruluş Yıl Dönümü nedeniyle Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar ve beraberindeki personelle bir araya gelerek tebrik etti.

Bakan Akar, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Dündar ve beraberindeki personelle bir araya geldi

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Türk Kara Kuvvetlerinin 2228'inci Kuruluş Yıl Dönümü nedeniyle Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar ve beraberindeki personelle bir araya gelerek tebrik etti. Bakan Akar, Kara Kuvvetlerimize çalışmalarında başarılar diledi. - ANKARA

Kaynak: İHA
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