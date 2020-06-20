Bakan Akar, "Fransız savaş gemisine taciz" iddiasına sert yanıt verdi Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Fransız savaş gemisine taciz iddialarını gündem değiştirme çabası olduğunu belirterek "Bilgi, belge, gemimiz ve karargâhlarımızdaki kayıtlara göre iddia tamamen gerçek dışı" yanıtını verdi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Türkiye donanmasını "NATO misyonuna katılan Fransız savaş gemisine saldırganca davranmakla" suçlayan Fransa'ya yanıt verdi.

Akar, "Bilgi, belge, gemimiz ve karargâhlarımızdaki tüm kayıtlar dikkate alındığında söz konusu iddianın tamamen gerçek dışı olduğu görülmektedir. Bilakis başlangıçtan itibaren dostane, yapıcı, işbirliğine açık, destekleyici bir tutum içinde olan Türk Deniz Kuvvetleri unsurları, söz konusu gemiye Fransızların talepleri üzerine yakıt ikmali dahi sağlamıştır. Konuya dair hazırlanan ve Türkiye'nin haklılığını kanıtlayan bilgi ve belgeler müttefikler ve NATO karargâhındaki sivil ve askeri yetkililerle paylaşıldı" dedi.

"SUNİ GÜNDEM ÇABASI"

Akar, şöyle devam etti; "Bazı müttefiklerimizden siyasi amaçlarına hizmet edecek şekilde suni gündem yaratmak yerine mevcut usul ve esaslar çerçevesinde ittifakın dayanışma ruhuna uygun hareket etmelerini bekliyoruz. Biz daima diyalog ve koordinasyondan yanayız. Ayrıca NATO yetkililerinin denizcilerimizin olay sırasındaki profesyonel ve ihtiyatlı yaklaşımından dolayı da teşekkür ettiklerini de hatırlatmak isterim. Türkiye her zaman olduğu gibi bugün de ittifak içerisindeki görev ve yükümlülüklerinin bilincinde hareket etmiş ve etmektedir."