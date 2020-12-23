Akar, Yargıtay Başkanı ve Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı'nı ziyaret etti
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Akar, Yargıtay Başkanı ve Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı'nı ziyaret etti

23.12.2020 16:57 | Son Güncelleme: 23.12.2020 17:17

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca ve Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin'i ayrı ayrı ziyaret ederek, yeni görevlerinde başarı dileklerini iletti.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca ve Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin'i ayrı ayrı ziyaret ederek, yeni görevlerinde başarı dileklerini iletti.

Yargıtaya giden Akar, ilk olarak Yargıtay Başkanı Akarca ile bir araya geldi. Bakan Akar, sonrasında ise Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Şahin ile görüştü.

Akar'ın, Akarca ve Şahin'e yeni görevleri dolayısıyla hayırlı olsun ziyaretinde bulunduğu belirtildi.

Akar, Yargıtay Başkanı ve Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı'nı ziyaret etti
Akar, Yargıtay Başkanı ve Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı'nı ziyaret etti
Akar, Yargıtay Başkanı ve Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı'nı ziyaret etti
Akar, Yargıtay Başkanı ve Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı'nı ziyaret etti
Akar, Yargıtay Başkanı ve Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı'nı ziyaret etti
Akar, Yargıtay Başkanı ve Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı'nı ziyaret etti

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kasım Sakallı

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