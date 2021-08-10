Bakan Akar'dan Pakistan'a ziyaret
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Bakan Akar'dan Pakistan'a ziyaret

Bakan Akar'dan Pakistan'a ziyaret
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, resmi ziyarette bulunmak üzere Pakistan'a gitti.

MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, resmi ziyarette bulunmak üzere Pakistan'a gitti.

Bakan Akar, sabah saatlerinde, resmi ziyarette bulunmak üzere Pakistan'ın başkenti İslamabad'a gitti. Pakistan'da Savunma Bakanı Pervez Khattak, Savunma ve Üretim Bakanı Zobaida Jalal ve Kara Kuvvetleri Komutanı Qamar Javed Bajwa ile bir araya gelmesi beklenen Akar'ın görüşmelerde iki ülke arasındaki askeri, güvenlik ve savunma sanayi alanındaki iş birliği konularını ele alacağı belirtildi. Bununla birlikte Afganistan'daki son gelişmelerin ardından bölgesel konuların da görüşüleceği kaydedildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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