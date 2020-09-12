Bakan Akar'dan 'Kardak Kahramanları'na ziyaret (2)
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Bakan Akar'dan 'Kardak Kahramanları'na ziyaret (2)

YILLAR SONRA EĞİTİM GÖRDÜKLERİ YERDELERGüney SAT Grup Komutanlığı'ndaki inceleme ve denetlemeleri sonrasında Bakan Akar ve Komutanlar, Urla'daki Yıldıztepe Şehitliği'ni ziyaret etti.

Bakan Akar'dan 'Kardak Kahramanları'na ziyaret (2)
12.09.2020 22:02 | Son Güncelleme: 12.09.2020 22:07

YILLAR SONRA EĞİTİM GÖRDÜKLERİ YERDELER

Güney SAT Grup Komutanlığı'ndaki inceleme ve denetlemeleri sonrasında Bakan Akar ve Komutanlar, Urla'daki Yıldıztepe Şehitliği'ni ziyaret etti. Bakan Akar ve TSK Komuta Kademesi Milli Savunma Üniversitesi Kara Harp Okulu Atışlı Tatbikat Bölge Birlik Komutanlığı'nı (ATAT) da ziyaret etti. Faaliyetlere ilişkin bilgi alan Bakan Akar ve TSK Komuta Kademesi daha sonra burada eğitim gören Kara Harp Okulu öğrencileriyle bir araya geldi. Harbiyelilere hitap eden Bakan Akar, askeri, savunma ve güvenlik konularındaki gelişmelere değindi, Harbiyelilere meslek hayatları ve geleceklerine yönelik tavsiyelerde bulundu. Komutanlığın bulunduğu Menteş bölgesi, Kara Harp Okulu öğrencilerinin eğitim aldığı önemli merkezlerden biri olma özelliği taşıyor. Bakan Akar, Orgeneraller Güler ve Dündar da yıllar önce birer Harbiyeli olarak eğitim aldıkları Menteş'teki eğitim merkezinde Kara Harp Okulu öğrencileriyle bir araya geldi.


Kaynak: DHA

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