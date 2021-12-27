Bakan Akar Bosna Hersek Savunma Bakanlığında askeri törenle karşılandı - Haberler
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Bakan Akar Bosna Hersek Savunma Bakanlığında askeri törenle karşılandı

Bakan Akar Bosna Hersek Savunma Bakanlığında askeri törenle karşılandı
AA / Sarp Özer - Haberler | Güncel

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Bosna Hersek Savunma Bakanı Sifet Podzic ile görüştü.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Bosna Hersek Savunma Bakanı Sifet Podzic ile görüştü.

Akar, resmi ziyaret kapsamında bulunduğu başkent Saraybosna'da, Kovaçi Şehitliği'ni ziyaretinin ardından Bosna Hersek Savunma Bakanlığına hareket etti.

Savunma Bakanı Podzic tarafından askeri törenle karşılanan Akar, tören kıtasını selamladı.

Askeri bandonun iki ülke ulusal marşlarını çaldığı törenin ardından Akar ve Podzic, önce baş başa görüştü, ardından heyetler arası görüşmelere başkanlık etti.

Bakan Akar Bosna Hersek Savunma Bakanlığında askeri törenle karşılandı

Bakan Akar Bosna Hersek Savunma Bakanlığında askeri törenle karşılandı

Bakan Akar Bosna Hersek Savunma Bakanlığında askeri törenle karşılandı

Bakan Akar Bosna Hersek Savunma Bakanlığında askeri törenle karşılandı

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AA / Sarp Özer - Son Dakika Haberleri

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