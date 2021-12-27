Bakan Akar, Bosna Hersek Genelkurmay Başkanı Korgeneral Senad Masovic'i kabul etti - Haberler
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Bakan Akar, Bosna Hersek Genelkurmay Başkanı Korgeneral Senad Masovic'i kabul etti

Bakan Akar, Bosna Hersek Genelkurmay Başkanı Korgeneral Senad Masovic'i kabul etti
AA / Sarp Özer - Haberler | Güncel

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Bosna Hersek Genelkurmay Başkanı Korgeneral Senad Masovic'i kabul etti.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Bosna Hersek Genelkurmay Başkanı Korgeneral Senad Masovic'i kabul etti.

Akar, Bosna Hersek Savunma Bakanlığını ziyaretinin ardından Orduevi'ne geçti.

Burada Genelkurmay Başkanı Korgeneral Masovic tarafından karşılanan Bakan Akar, onur mangasını selamladı.

Şeref Defteri'ni de imzalayan Akar, daha sonra Bosna Hersek Genelkurmay Başkanı Korgeneral Senad Masovic'i kabul etti.

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AA / Sarp Özer - Son Dakika Haberleri

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