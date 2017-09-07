Bak Şu Leyleğe" Filmi 20 Ekim'de Vizyonda

Animasyon türündeki "Bak Şu Leyleğe" isimli film, 20 Ekim'de izleyiciyle buluşacak.



Senaryosunu Reza Memari'nin yazdığı filmin yönetmenliğini Memari ile Toby Genkel ikilisinin paylaştı.



"Richard" isimli kuşu ele alan yapımın konusu kısaca şöyle:



"Herkes Richard'ın bir serçe olduğunda hem fikirdir. Ancak Richard kesinlikle bunu kabul etmemektedir. Zira o bir leylek olduğu inancına sıkı sıkıya tutunmaktadır. Leylekler tarafından büyütülen Richard, ailesi göç etmek için onu geride bıraktığında, ilginç baykuş arkadaşı Olga ve kendini beğenmiş Kiki ile bir leylek olduğunu kanıtlamak için göç yolculuğuna çıkar."