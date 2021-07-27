Baht Oyunu yeni bölüm ne zaman? Baht Oyunu 6. bölüm bugün var mı? Baht Oyunu 7. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

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BAHT OYUNU YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Tuğçe, kampa Bora ile beraber gideceğini düşünürken şok bir haber alıyor. Bora ona, Ada'nın da geleceğini söylüyor. Rüzgar'ın da kampa katılmasıyla ortalık fena karışıyor. Bora'nın, kampta Ada ile uyuması ise, Tuğçe ve Rüzgar'ı fena halde öfkelendiriyor. Dans aktivitesi de, kıskançlıkların gün yüzüne çıkmasını sağlıyor.

BAHT OYUNU SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Ada ve Rüzgar, geçmişte yaptıkları evlilik sırlarının ortaya çıkması tehlikesi karşısında mecburen işbirliği yapmak zorunda kalıyorlar.

Bora yeni içerikler için konu ararken Ada beyaz evlilik fikrini ortaya atıyor. Bora, Ada'nın fikrini çok beğenir ve hem Tuğçe'den hem Ada'dan bir yazı dizisi hazırlamalarını istiyor. Tuğçe, Ada'yı metni yazmaması konusunda uyarır ancak Ada ona meydan okuyor.

Bu sırada Tuğçe, yazı dizisi hakkında araştırma yapmak için göçmen bürosuna gidiyor. Orada Ada ve Rüzgar'ı yakından tanıyan bir isimle tanışıyor. Ada ve Rüzgar, sırlarının ortaya çıkması tehlikesi karşısında mecburen işbirliği yapmak zorunda kalırlar. Ada, yazarlık maharetini sergileyeceği bu fırsatı iyi değerlendirmek için durmadan çalışır. Tuğçe ise Ada'nın yazmaktan vazgeçmeyeceğini anlayınca planlarını devreye sokar. Böylelikle Ada ve Tuğçe arasındaki rekabet yerini düşmanlığa bırakır. Metinleri Bora'ya teslim edecekleri gün Ada, Tuğçe'nin karanlık tarafıyla yüzleşiyor.