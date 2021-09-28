Baht Oyunu yeni bölüm ne zaman? Baht Oyunu 15. bölüm bugün var mı? Baht Oyunu 15. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Diziseverlerin merakla beklediği Baht Oyunu bu akşam sevenleriyle buluşuyor. Baht Oyunu dizisi izlemek isteyen izleyiciler, Baht Oyunu yeni bölüm ne zaman, Baht Oyunu bölüm bugün mü, Baht Oyunu yeni bölümde neler olacak şeklinde aratıyor. Türkiye'nin en kapsamlı haber sitesi, Haberler.com ile haberler devam ediyor.

BAHT OYUNU SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Bora ve Ada'nın aşkı tüm hızıyla devam etmektedir. Bora işi ileri götürüp Ada'yı istemeye karar verir. Ancak Tuğçe Ada ve Rüzgar arasında olanları öğrenir. Ada büyük şok yaşar.

BAHT OYUNU YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Ada ve Bora'nın romantik bir anında kapıda beliren davetsiz misafir karşısında Ada ne yapacağını şaşırır. Bora, Celal'in ziyaretinin sebebini sorgularken, Ada için gerçekleri saklamak zor bir hal alır. İlişkilerini gizli saklı yaşamak istemeyen Bora, Ada'nın ailesiyle konuşmaya kalkar. Nergis bu ilişkinin önüne geçmek için elinden geleni yaparken, Rüzgar ve Tuğçe'nin Ada ve Bora'yı ayırma planları devreye girer.

Haberler.com - Gündem