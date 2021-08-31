Baht Oyunu yeni bölüm ne zaman? Baht Oyunu 11. bölüm bugün var mı? Baht Oyunu 12. bölüm fragmanı yayınlandı mı?
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Baht Oyunu yeni bölüm ne zaman? Baht Oyunu 11. bölüm bugün var mı? Baht Oyunu 12. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Baht Oyunu yeni bölüm ne zaman? Baht Oyunu 11. bölüm bugün var mı? Baht Oyunu 12. bölüm fragmanı yayınlandı mı?
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Ekranların sevilen dizisi Baht Oyunu bu akşam sevenleriyle buluşuyor. Baht Oyunu dizisi izlemek isteyen izleyiciler Baht Oyunu yeni bölüm ne zaman, Baht Oyunu 11. bölüm bugün var mı, Baht Oyunu son bölümde neler oldu, şeklinde aramalar yapıyor. İşte, detaylar.

Diziseverlerin merakla beklediği Baht Oyunu bu akşam sevenleriyle buluşuyor. Baht Oyunu dizisi izlemek isteyen izleyiciler, Baht Oyunu yeni bölüm ne zaman, Baht Oyunu bölüm bugün mü, Baht Oyunu yeni bölümde neler olacak şeklinde aratıyor.

BAHT OYUNU SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Ada, Bora'nın evinde Meltem'i bornozla görünce çılgına döner. Bora'yı kıskandığını kendine bile itiraf edemeyen Ada ile Meltem arasında amansız bir yarış başlar. Bora iki kadın arasındaki savaşın ortasında kalır. Ada, Meltem'i yıldırmak için kurduğu plana Tuğçe'yi dahil eder. Ada'nın planı işler ve ikili Meltem'i şirketten uzak tutmanın bir yolunu bulur. Ada ve Tuğçe'nin çabaları Rüzgar'ın da dikkatinden kaçmaz. Rüzgar, Tuğçe'nin Meltem'e öfkesinin sebebini sorgulamaya başlar. Ada, Meltem'e dair iz sürerken yanı başında Bora'yı bulur. Bora, Meltem konusundaki şüphelerini gidermek için Ada'yla birlikte hareket eder. Ada, Meltem'in foyasını ortaya çıkaracak deliller bulur ve delilleri Bora ile paylaşır. Sonunda Bora'yı ikna etmeyi başardığını düşünürken işlerin daha da karışacağından habersizdir. Haberler.com okumaya devam edin. Sizlere en doğru bilgileri tarafsız şekilde iletiyoruz.

BAHT OYUNU YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Ada, Bora'nın kendisinden özür dilemesini beklerken Bora'dan beklediği hamle gelmez. Ancak ikilinin boks yapması, yakınlaşmaları neden olur. Nergis ve Zafer, ortak bir plan kurarken, Ada ve Tuğçe şirkete gizlice girmeye çalışıyor. Haberler.com haberini okuyorsunuz. Haber kaldığı yerden devam ediyor.

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Baht Oyunu yeni bölüm ne zaman? Baht Oyunu 11. bölüm bugün var mı? Baht Oyunu 12. bölüm fragmanı yayınlandı mı? - Haberler
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