Baht Oyunu yeni bölüm canlı yayın HD izle! Baht Oyunu 2. bölüm full izle! Baht Oyunu 3. fragmanı yayınlandı mı?

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BAHT OYUNU SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Baht Oyunu 15 Haziran Salı yayınlanan ilk bölümde Ada, Rüzgar'ın kendisini terk etmesinin ardından ayrılık depresyonuna giriyor. Ada'yı teselli etmeye gelen Selin, Ada'nın ailesindeki kadınların kara bahtıyla tanışır. Ada, ailesindeki kadınlar gibi bahtsız olacağına artık emindir. Yasemin ise Ada'ya vereceği taktiklerle yeni bir dönemi başlatacaktır.

BAHT OYUNU YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Ada'nın da Bora'nın da hayatında işler yolunda gitmemektedir. Karşılarındaki engeller bu ikiliyi yan yana getirecek midir?

BAHT OYUNU CANLI İZLE (20.00)

BAHT OYUNU YENİ BÖLÜM FRAGMANI İZLE!