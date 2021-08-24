Baht Oyunu canlı izle! Kanal D Baht Oyunu 10. Bölüm full HD izle! Baht Oyunu 11. Bölüm fragmanı izle! Baht Oyunu Kanal D canlı izle!

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Ekranların sevilen yaz dizisi Baht Oyunu 10. Bölümü ile bu akşam izleyiciyle buluşuyor. Baht Oyunu izlemek isteyen vatandaşlarımız Baht Oyunu izle! Baht Oyunu canlı izle! Baht Oyunu Kanal D canlı yayın izle! gibi konular araştırmaktadırlar. Peki, Baht Oyunu son bölümde neler oldu? Baht Oyunu son bölüm izle! Baht Oyunu 11. Bölüm Fragmanı izle! Baht Oyunu canlı izle! Kanal D Baht Oyunu 10. Bölüm full HD izle! Baht Oyunu 10. Bölüm fragmanı izle! İşte detaylar haberimizde… Haberler.com kısaca bilgiler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz.

BAHT OYUNU SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Ada, yerini kaybetmek istemeyince, Tuğçe ile güçlerini birleştirerek asistan adaylarını elemeyi başarır ancak aniden ortaya çıkan sürpriz bir aday tüm planlarını bozar. Bora'nın çocukluk arkadaşı Meltem, asistan göreviyle işe başlar. Meltem ve Bora'nın samimiyeti Ada'yı çileden çıkarırken, Meltem'in şüpheli tavırlarını fark eden Ada, durumu Tuğçe'ye açıp yardım ister.

Ada ve Tuğçe, Meltem'i takibe alıp bir açığını yakalamaya çalışır. Ada, Bora'yı Meltem konusunda uyarır ancak Bora, Ada'nın kıskançlık ettiğini düşünür. Bunun üzerine Ada, Meltem'in gerçek yüzünü Bora'ya göstermek için kolları sıvar.

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BAHT OYUNU 10. BÖLÜM FRAGMANI İZLE!