Baht Oyunu Belma kimdir? Funda İlhan kimdir? Funda İlhan kaç yaşında, nereli? Funda İlhan biyografisi!

Dokuz Eylül Üniversitesi Tiyatro ve Oyunculuk bölümünden 1994 senesinde mezun oldu. 1993-1996 yılları arasında İzmir Devlet Tiyatrosunda görev aldı. Ardından da 1996-1997 yıllarında kendi kurduğu Anadolu Sanat Atölyesinde oyunlar sergilemeye devam etti. Peki, Baht Oyunu Belma kimdir? Funda İlhan kimdir? Funda İlhan kaç yaşında, nereli? Funda İlhan hayatı ve biyografisi nedir?

Tiyatro oyunculuğu yanı sıra, dizi oyunculuğuna da adım atan İlhan, ilk deneyimini 1996'da Kara Melek dizisinde Şebnem rolüyle yaşadı. Peki, Baht Oyunu Belma kimdir? Funda İlhan kimdir? Funda İlhan kaç yaşında, nereli? Funda İlhan hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde…

BAHT OYUNU BELMA KİMDİR?

Bora'nın annesi, yedi go¨bek I·stanbullu, aristokrat bir aileye mensup olan Belma, varlıklı olmanın getirdigˆi bu¨yu¨klenme haline rağmen tatlı ve merhametli bir kadındır. Belma da Tugˆc¸e gibi entrika c¸evirmeye yatkın bir karakterdir. En çok istediği şey oğlu Bora'nın mutlu bir yuva kurmasıdır. Fakat Bora'nın boyun egˆmez, so¨z dinlemez karakteri nedeniyle bunu dile getirmekten bile çekinmektedir. Astrolojiye ve tarota c¸ok meraklıdır. Bu¨tu¨n hayatını astrolojiye go¨re planlar.

FUNDA İLHAN KİMDİR?

Funda İlhan, 28 Haziran 1971 tarihinde İzmir'de dünyaya geldi. Dokuz Eylül Üniversitesi Tiyatro ve Oyunculuk bölümünden 1994 senesinde mezun oldu. 1993-1996 yılları arasında İzmir Devlet Tiyatrosunda görev aldı. Ardından da 1996-1997 yıllarında kendi kurduğu Anadolu Sanat Atölyesinde oyunlar sergilemeye devam etti.

1997 yılında kurucu oyuncu olarak girdiği Kocaeli Büyükşehir Tiyatrolarında Hamlet, Lysistrata, Roberto Zucco ve Kadın Oyunları gibi oyunlarda oynadı. Bu kurumda Töre ve Avluda oyunlarındaki rolleriyle birçok ödüle layık görüldü.

Tiyatro oyunculuğu yanı sıra, dizi oyunculuğuna da adım atan İlhan, ilk deneyimini 1996'da Kara Melek dizisinde Şebnem rolüyle yaşadı.

ROL ALDIĞI DİZİ VE FİLMLER

Güneş'in Kızları

Acil Servis

Güneşi Beklerken

Kötü Yol

Kurt Kanunu

Makber

Karadağlar

Ağlamak Yok

Oyunlarla Yaşayanlar

Kurtlar Vadisi Pusu

Fikrimin İnce Gülü

Gümüş

Sayın Bakanım

Mühürlü Güller

Kara Melek