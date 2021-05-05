Baht Oyunu başlıyor
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Baht Oyunu başlıyor

Baht Oyunu başlıyor
Hürriyet - Haberler | Magazin

İki aylık ön hazırlık sürecini tamamlayan dizinin ekibi, ilk set günü heyecanını geçtiğimiz günlerde yaşadı.

İki aylık ön hazırlık sürecini tamamlayan dizinin ekibi, ilk set günü heyecanını geçtiğimiz günlerde yaşadı. Başrollerini Aytaç Şaşmaz ve Cemre Baysel'in paylaştığı yapımın oyuncu kadrosunda İdris Nebi Taşkan, Aslı Sümen, Hande Subaşı, Funda İlhan, Tuğba Çom, Anıl Çelik, Ozan Dağgez, İrem Yüksel, Emrah Ben, Suğdem Gözalır ve Altan Erkekli yer alıyor.

Erkan Birgören ve Tuna Kıygı'nın senaristliğini üstlendiği dizinin yönetmen koltuğunda ise Serdar Gözelekli oturuyor. "Baht Oyunu", ilk aşkıyla mutluluğu yakalayamazsa sonsuza kadar mutsuz olacağına inanan bir genç kızın hikayesini izleyicilerle buluşturuyor. Ayrıca "Aşkın peşinde koşan yakalayamaz, yakalanır. Peki, hep böyle midir?" sorusuna cevap arıyor.

Kaynak: Hürriyet

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