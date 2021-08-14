Baht Oyunu 9. Bölüm fragmanı izle! Baht Oyunu yeni bölüm fragmanı izle!
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Baht Oyunu 9. Bölüm fragmanı izle! Baht Oyunu yeni bölüm fragmanı izle!

Baht Oyunu 9. Bölüm fragmanı izle! Baht Oyunu yeni bölüm fragmanı izle!
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Ekranların sevilen yaz dizisi Baht Oyunu 9. Bölüm fragmanı yayınlandı. Baht Oyunu 9. Bölüm fragmanı izlemek isteyen vatandaşlarımız Baht Oyunu 9. Bölüm fragmanı izle! Baht Oyunu yeni bölüm fragmanı izle! gibi konular araştırmaktadırlar. Peki, Baht Oyunu son bölümde neler oldu? Kanal D Baht Oyunu son bölüm izle! Baht Oyunu yeni bölüm fragmanı izle! Baht Oyunu 9. Bölüm fragmanı izle!

Ekranların sevilen yaz dizisi Baht Oyunu 9. Bölüm fragmanı yayınlandı. Baht Oyunu 9. Bölüm fragmanı izlemek isteyen vatandaşlarımız Baht Oyunu 9. Bölüm fragmanı izle! Baht Oyunu yeni bölüm fragmanı izle! gibi konular araştırmaktadırlar. Peki, Baht Oyunu son bölümde neler oldu? Baht Oyunu son bölüm izle! Baht Oyunu yeni bölüm fragmanı izle! Baht Oyunu 9. Bölüm 2.fragmanı izle! İşte detaylar haberimizde…

BAHT OYUNU 9. BÖLÜM FRAGMANI İZLE!

BAHT OYUNU SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Ada Bora'ya söylediği yalanı açıklıyor. Böyle bir yalanı kabul edemeyen Bora, Ada'yı bir daha görmek istemediğini söyleyince ipler iyice kopuyor. Ada, Bora'dan duyduğu sözlerin ağırlığıyla yeniden şirkete girip Bora'ya kendisini kanıtlamak ister. Şirkete dönmek için de Rüzgar'la konuşur. Rüzgar, Ada'ya yardım etmekten başka çaresi olmadığı için soluğu Tuğçe'nin yanında alır. Rüzgar hangi bahaneyle Tuğçe'den Ada'yı işe geri almasını isteyecektir?

Ada, herkesi şaşkına çeviren bir görevle şirkete geri döner. Otoritesinin zedelenmesinden rahatsız olan Bora, Ada'yı zorlamaya niyetlidir. Tuğçe'yle ikisine imkânsız bir görev verir. Ünlü pop ikonu Kuzey Batı'yla röportaj yapmazlarsa ikisi de işinden olacaktır. Ada bir yandan verilen görevi yerine getirmeye uğraşırken diğer yandan içinde Rüzgar'la isimlerinin yazdığı yüzüğü aramaya koyulur.

Ada ve Tuğçe, Kuzey Batı röportajına dair planlarını devreye sokarlar. Kuzey'i şirkette gören Bora şaşkındır. Bora, Kuzey'in Ada'ya gösterdiği yakınlığa dair rahatsızlığını gizleyemez.

BAHT OYUNU NE ZAMAN?

Ekranların sevilen dizisiBaht Oyunu yeni bölümleriyle Salı akşamı saat 20.00'de Kanal D'de!

BAHT OYUNU SON BÖLÜM İZLE!

BAHT OYUNU 9. BÖLÜM FRAGMANI İZLE!

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