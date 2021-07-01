Baht Oyunu 4. Bölüm fragmanı izle! Baht Oyunu yeni bölüm fragmanı izle!
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Baht Oyunu 4. Bölüm fragmanı izle! Baht Oyunu yeni bölüm fragmanı izle!

Baht Oyunu 4. Bölüm fragmanı izle! Baht Oyunu yeni bölüm fragmanı izle!
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Ekranların sevilen yaz dizisi Baht Oyunu 4. Bölüm fragmanı yayınlandı. Baht Oyunu 4. Bölüm fragmanı izlemek isteyen vatandaşlarımız Baht Oyunu 4. Bölüm fragmanı izle! Baht Oyunu yeni bölüm fragmanı izle! gibi konular araştırmaktadırlar. Peki, Baht Oyunu son bölümde neler oldu? Kanal D Baht Oyunu son bölüm izle! Baht Oyunu yeni bölüm fragmanı izle! Baht Oyunu 4. Bölüm fragmanı izle!

Ekranların sevilen yaz dizisi Baht Oyunu 4. Bölüm fragmanı yayınlandı. Baht Oyunu 4. Bölüm fragmanı izlemek isteyen vatandaşlarımız Baht Oyunu 4. Bölüm fragmanı izle! Baht Oyunu yeni bölüm fragmanı izle! gibi konular araştırmaktadırlar. Peki, Baht Oyunu son bölümde neler oldu? Baht Oyunu son bölüm izle! Baht Oyunu yeni bölüm fragmanı izle! Baht Oyunu 4. Bölüm fragmanı izle! İşte detaylar haberimizde…

BAHT OYUNU 4. BÖLÜM FRAGMANI İZLE!

BAHT OYUNU SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Baht Oyunu 29 Haziran Salı günü yayınlanan 3. Bölümde, Tuğçe'nin Bora'yla yazışmasını sağlayan Ada, olaya el koyup kendisi yazışınca olaylar iyice karışır.

Tuğçe, Ada'dan, Bora'nın günlük planlarını kendisine bildirmesini, bir nevi ajanlık yapmasını ister. Tuğçe'nin Bora'dan hoşlandığını anlayan Ada, bu teklifi kabul eder. Ardından konuyu Yasemin ve Selin'e açar ve onlardan aldığı akılla Tuğçe ile Bora'nın arasını yapmaya karar verir. Böylelikle Bora ve Tuğçe birlikte olacak, Rüzgar'da kendisine geri dönecektir. Ada işi bir adım ileriye götürerek Bora konusunda Tuğçe'ye akıl hocalığı yapmaya başlar. Bora'nın yazı dizisi için kullandığı chat programına girerek ismini vermeden Bora ile sohbet etmesini söyler.

Tuğçe'nin yazışma konusunda pek iyi olmadığını fark eden Ada, Bora ile kendisi yazışır. Karşısındaki gizemli kadının sohbetinden etkilenen Bora, yeni yazı dizisi için iyi bir malzeme bulduğunu düşünerek yazıştığı kişiyi yemeğe davet edince Tuğçe çok heyecanlanır. Şirkette Tuğçe ve Ada'yı sıkı fıkı gören Rüzgar'ın şüpheleri ise doğru çıkar. Ada'nın yaptığı yazışmalar sayesinde Tuğçe, Bora'nın kendisine aşık olduğuna inanmaya başlar ve Bora ile baş başa kalmak için bir fotoğraf çekimi işini bahane ederek dağ evine gitmeyi teklif eder. Bora, Ada'yı da dağ evine çağırır. Rüzgar ise Tuğçe ile yakın olabilmek için peşlerine takılınca ortalık fena karışacaktır.

BAHT OYUNU SON BÖLÜM İZLE!

BAHT OYUNU YENİ BÖLÜM FRAGMANI İZLE!

BAHT OYUNU KANAL D CANLI YAYIN İZLE!

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