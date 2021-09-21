Baht Oyunu 14. Bölüm fragmanı izle! Baht Oyunu yeni bölüm fragmanı izle! Baht Oyunu 15. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

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BAHT OYUNU 14. BÖLÜM FRAGMANI İZLE!

BAHT OYUNU 15. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Baht Oyunu 15. Bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Bu akşam yayınlanacak olan bölümün sonrasında 15. fragmanı yayınlanacak.

Ada, Bora'yı baht oyunuyla kendisinden uzaklaştırmaya çalışıyor!

Bora, Ada'nın ayrılık nedenine ikna olmaz ve işin aslını öğrenmeye çalışır. Ada gerçeği söyleyemediği için ailesindeki kadınların kötü bahtını öne sürer. Böylece Bora'yı kendinden uzak tutacağını düşünür ama Bora ne bu baht oyununa inanır ne de Ada'dan vazgeçer.

Bora, Ada'nın batıl inancını kırmaya çalışırken şirketin ortasında ilişkilerini herkese ilan eder. Ada ve Bora'nın ilişkisi hem şirkette hem evde bomba etkisi yaratır. Tuğçe ve teyzesi Nergis tarafından sıkıştırılan Ada, duygularına karşı koyup Bora'yı inandırmak için çeşitli yollara başvurur. Ancak bu baht oyunu hiç beklenmedik sonuçlar yaratacaktır.

BAHT OYUNU 14. BÖLÜMDE NELER OLACAK?



Bora ve Ada'yı ayırmaya çalışıyorlar!

Herkes Bora ve Ada'nın ayrılması için uğraşırken Bora hiç beklenmedik bir çıkış yapar! Haberler.com okumaya devam edin. Sizlere en doğru bilgileri tarafsız şekilde iletiyoruz.

Bora, Ada'yı yemeğe çıkartır. İki aşık aşklarını doyasıya yaşamaya çalışırken arkalarından çevrilen işlerden haber sizdirler.