Baht Oyunu 13. Bölüm fragmanı izle! Baht Oyunu yeni bölüm fragmanı izle!

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BAHT OYUNU SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Ada ve Bora, Selin ve Ali'nin yardımlarıyla birbirlerine olan aşklarını ilan ediyor. Haberler.com sizler için en doğru bilgileri araştırıyor. Doğru kaynak için doğru yerdesiniz.

Selin'in Ali'yi kaçırdığını haber alan Bora ve Ada ikilinin peşine düşüyor. Ali ve Selin'i durdurmaya çalışırken kendilerini bir oyunun içinde bulurlar. Bu sırada şirkette Bora ve Ada'ya dair ilginç bir dedikodu yayılır. Onlara bir türlü ulaşamayan Rüzgar ve Tuğçe, karış karış Ada ile Bora'yı aramaya başlar.

Ali ve Selin'in planı işler. Nihayet baş başa kalan ikilinin duyguları açığa çıkar ve Bora, Ada'ya aşkını ilan eder. Çiçeği burnunda aşıklar ilişkilerini gizlemeye karar verirler ancak bu düşündükleri kadar kolay olmayacaktır.

BAHT OYUNU 13. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Ada dört bir koldan tehlike altında!

Ada ve Bora'nın aşkları öğrenilince olayların karışması kaçınılmaz oluyor.

BAHT OYUNU YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Baht Oyunu yeni bölümleriyle Salı akşamı saat 20.00'de Kanal D'de!

BAHT OYUNU SON BÖLÜM İZLE!

BAHT OYUNU 13. BÖLÜM FRAGMANI İZLE!



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