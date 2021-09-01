Baht Oyunu 12. Bölüm fragmanı izle! Baht Oyunu yeni bölüm fragmanı izle!

Ekranların sevilen yaz dizisi Baht Oyunu 12. Bölüm fragmanı yayınlandı. Kanal D'nin sevilen dizisi Baht Oyunu'nun 12. Bölüm fragmanı izlemek isteyen vatandaşlarımız Baht Oyunu 12. Bölüm fragmanı izle! Baht Oyunu yeni bölüm fragmanı izle! gibi konular araştırmaktadırlar. Peki, Baht Oyunu son bölümde neler oldu? Kanal D Baht Oyunu son bölüm izle! Baht Oyunu yeni bölüm fragmanı izle! Baht Oyunu 12. Bölüm fragmanı izle!

Ekranların sevilen yaz dizisi Baht Oyunu 12. Bölüm fragmanı yayınlandı. Baht Oyunu 12. Bölüm fragmanı izlemek isteyen vatandaşlarımız Baht Oyunu 12. Bölüm fragmanı izle! Baht Oyunu yeni bölüm fragmanı izle! gibi konular araştırmaktadırlar. Peki, Kanal D Baht Oyunu son bölümde neler oldu? Baht Oyunu son bölüm izle! Baht Oyunu yeni bölüm fragmanı izle! Baht Oyunu 12. Bölüm fragmanı izle! İşte detaylar haberimizde…

BAHT OYUNU SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Tuğçe'nin umursamaz tavırları Rüzgar'ın canına tak eder ve Tuğçe'den ayrılıp Ada'ya dönmeye karar verir. Bu durumdan memnun olmayan Ada, Rüzgar'ı kendinden uzak tutmak için çare arar. Sonunda Bora'yı da yanına çekip Tuğçe ile Rüzgar'ı yeniden bir araya getirecek ilginç bir plan yapar. Ada'nın organizasyonuyla Bora, Rüzgar ve Tuğçe kendilerini boks salonunda bulur. Planı ters tepen Ada, Rüzgar ve Tuğçe'yi barıştırmak için yeni bir plan yapar.

Ada, Rüzgar'ı evine davet edip Tuğçe ile ikisinin baş başa kalmasını sağlayacaktır. Ada'ya kendini affettirmek isteyen Bora, ona yardım eder ve birlikte vakit geçiren ikili daha da yakınlaşır. Rüzgar şirketin grafik departmanının başına geçebilmek için elindeki kozla Tuğçe'yi kıstırır. Bunun üzerine Ada ve Tuğçe, Rüzgar'ın isteğini yerine getirmenin yollarını aramaya başlar.

BAHT OYUNU 12. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Baht Oyunu 12. Bölümünde Ada, Bora'ya aşık mı oluyor?

Bora ve Ada arasında işler gittikçe romantikleşirken akıllarda sadece o soru vardır.

BAHT OYUNU YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Baht Oyunu yeni bölümleriyle Salı akşamı saat 20.00'de Kanal D'de!

BAHT OYUNU SON BÖLÜM İZLE!

BAHT OYUNU 12. BÖLÜM FRAGMANI İZLE!