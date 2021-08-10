Bahşiş için trenle düğün konvoyunun önünü kestiler

VAN'da düğün konvoyunun önünü kesen tren personeli, bahşiş aldıktan sonra geçişe izin verdi.

VAN'da düğün konvoyunun önünü kesen tren personeli, bahşiş aldıktan sonra geçişe izin verdi. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler, birçok kişi tarafından izlendi.

Van'ın Özalp ilçesinde raylardan karşı tarafa geçmek isteyen çiftin düğün konvoyu, gelen trenin geçişini bekleyeme başladı. Bu sırada makinist, konvoyu fark edince araçların önünde durdu. Düğün sahipleri, trenin durmasıyla şaşkınlık yaşarken, personel bahşiş almak için durduklarını söyledi. Düğün sahiplerinden bahşiş alan görevliler, daha sonra yollarına devam etti. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler, çok sayıda kişi tarafından izlendi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Gülay Kuyucu