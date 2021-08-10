Bahşiş için trenle düğün konvoyunun önünü kestiler
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Bahşiş için trenle düğün konvoyunun önünü kestiler

Bahşiş için trenle düğün konvoyunun önünü kestiler
Demirören Haber Ajansı / Gülay Kuyucu - Haberler | Güncel

VAN'da düğün konvoyunun önünü kesen tren personeli, bahşiş aldıktan sonra geçişe izin verdi.

VAN'da düğün konvoyunun önünü kesen tren personeli, bahşiş aldıktan sonra geçişe izin verdi. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler, birçok kişi tarafından izlendi.

Van'ın Özalp ilçesinde raylardan karşı tarafa geçmek isteyen çiftin düğün konvoyu, gelen trenin geçişini bekleyeme başladı. Bu sırada makinist, konvoyu fark edince araçların önünde durdu. Düğün sahipleri, trenin durmasıyla şaşkınlık yaşarken, personel bahşiş almak için durduklarını söyledi. Düğün sahiplerinden bahşiş alan görevliler, daha sonra yollarına devam etti. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler, çok sayıda kişi tarafından izlendi.


Bahşiş için trenle düğün konvoyunun önünü kestiler
Bahşiş için trenle düğün konvoyunun önünü kestiler
Bahşiş için trenle düğün konvoyunun önünü kestiler
Bahşiş için trenle düğün konvoyunun önünü kestiler

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Gülay Kuyucu

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