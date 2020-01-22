22.01.2020 13:46 | Son Güncelleme: 22.01.2020 13:46

Bahşılı Kaymakamı Ahmet Altun, halk toplantısı düzenledi.

Kaymakamlıkta düzenlenen toplantıda, muhtarlar ve vatandaşlar sorunlarını, taleplerini iletti.

Kaymakam Altun, bu toplantılarda vatandaşların sorunlarını birinci ağızdan dinlediklerini ve taleplerini aldıklarını söyledi.

Bütün sorunları dinlediklerini ve ilgili birimleri harekete geçirdiklerini anlatan Atun, "Sorunların devletimize düşen tarafını muhakkak yaparız, bundan kimsenin şüphesi olmasın. Bizler sizler için varız. Sorunlarınıza en kısa zamanda çözümler bulacağız." diye konuştu.

Kaynak: AA