Bahreyn'de Kadir Gecesi dualarla idrak edildi
Bahreyn'de iftar topu geleneği başkent Manama'da yaşatılmaya devam ediyor.
Bahreyn'de iftar topu geleneği başkent Manama'da yaşatılmaya devam ediyor. Bahreyn polisi, başkentte akşam ezanının okunmasıyla birlikte iftar topunu ateşledi.
Manama'daki Ahmed el-Fatih Camisi'ne gelen Bahreynliler, alınan koronavirüs önlemlerine uyarak camiye girdi. Sosyal mesafeye dikkat edilerek kılınan teravih namazının ardından Kadir gecesi dua ve ibadetler ile idrak edildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ayman Ali Ahmed Yusuf Yaqoob