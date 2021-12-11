Bahreyn'de inşa edilen Körfez'in en büyük katedrali "Our Lady of Arabia"'da ilk ayin - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Bahreyn'de inşa edilen Körfez'in en büyük katedrali "Our Lady of Arabia"'da ilk ayin

AA - Haberler | Güncel

Bahreyn'in başkenti Manama'nın güneyindeki Al-Avali bölgesinde, 9 bin metrekarelik bir alana inşa edilen 2300 kişi kapasiteli Arap Körfezi'nin en büyük Katolik kilisesi "Our Lady of Arabia"'da ilk ayin düzenlendi.

Bahreyn'in başkenti Manama'nın güneyindeki Al-Avali bölgesinde, 9 bin metrekarelik bir alana inşa edilen 2300 kişi kapasiteli Arap Körfezi'nin en büyük Katolik kilisesi "Our Lady of Arabia"'da ilk ayin düzenlendi. Ayine çok sayıda Hristiyan aile katıldı.

Bahreyn'de inşa edilen Körfez'in en büyük katedrali Our Lady of Arabia 'da ilk ayin

Bahreyn'de inşa edilen Körfez'in en büyük katedrali Our Lady of Arabia 'da ilk ayin

Bahreyn'de inşa edilen Körfez'in en büyük katedrali Our Lady of Arabia 'da ilk ayin

AA - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title