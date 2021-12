Bahreyn'de inşa edilen Körfez'in en büyük katedrali "Our Lady of Arabia"'da ilk ayin

Bahreyn'in başkenti Manama'nın güneyindeki Al-Avali bölgesinde, 9 bin metrekarelik bir alana inşa edilen 2300 kişi kapasiteli Arap Körfezi'nin en büyük Katolik kilisesi "Our Lady of Arabia"'da ilk ayin düzenlendi. Ayine çok sayıda Hristiyan aile katıldı.

AA - Son Dakika Haberleri Haberi Kaydet